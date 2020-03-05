» أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من "كورونا"

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قال عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن فيروس كورونا مرض تنفسي متوسط الشدة ومن الطبيعي انتشاره في وقت قصير؛ لأنه سريع الانتشار بطبيعته، مطالبًا المصريين بعدم الخوف ولكن يجب توخي الحذر عن طريق غسل الأيدي جيدًا، مؤكدًا على أنه لا يوجد مبرر للهلع والرعب على الإطلاق مثلما هو حادث الآن.
وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كارت أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي وائل عبدالوراث، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن إجراءات الوقاية من فيروس تتلخص في أمرين أولهما الإجراءات العامة الخاصة بأي أمراض تحدث بسبب الجهاز التنفسي بصفة عامة، والأمر الثاني يتمثل في الإجراءات الخاصة بتعزيز صحة الفرد لتقوية الجهاز المناعي.
وأوضح أن غسل الأيدي بطريقة دورية منتظمة ومتكررة يحمي الإنسان من خطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حاليًا في عدد كبير من الدول حول العالم، مشيرًا إلى أن المرة الواحدة لغسل الأيدي لا بد أن تتراوح مدتها بين 20 إلى 30 ثانية، مؤكدًا أنه يجب على جميع المصريين أن يتعلموا ويعلموا أبنائهم اتيكيت العطس والكحة، محذرًا من العطس والكحة في الأماكن العامة؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر يُمثل خطورة شديدة ويُسهم بشكل كبير في انتشار الفيروس لأن تلك الكحة تُخرج غازات تتسبب بدورها في تلوث الأسطح ما يؤدي بدوره إلى إصابة أي شخص يُلامس تلك الأسطح بالعدوى والإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن يجب أيضًا عدم إلقاء المناديل على الأرض؛ فضلًا عن أنه يجب على أي شخص يعطس أنه لا يُسلم على غيره بأيده لأن ذلك يسبب عدوى ويُزيد من إمكانية الإصابة بالفيروس، مطالبًا المصريين بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية وعدم التواجد في أماكن بها أشخاص مُصابين بأي مرض خاص بالجهاز التنفسي قدر الإمكان.
ولفت إلى أنه من أهم خطوات تقوية الجهاز المناعي وتعزيز الصحة، تناول الأطعمة التي تحوي أكبر قدر من الفواكه والخضروات بشكل دوري في جميع الوجبات على مدار اليوم، لأنها تتسبب بدورها في زيادة مضادات الأكسدة وزيادة مناعة الأشخاص ما يقلل من إمكانية الإصابة بالفيروس، فضلًا عن ضرورة ممارسة الرياضة يوميًا لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة؛ علاوة على النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا؛ مؤكدًا على أن هذا المرض لا يُمثل خوفًا شديدًا كما هو مُنتشر.

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