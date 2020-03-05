» "الحجر الصحي": هؤلاء لا يصيبهم فيروس كورونا

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أكدت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، أن فيروس "كورونا" من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس "سارس"، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%.
وأضافت "حمزة"، خلال لقائها ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن العالم استطاع التغلب على "سارس"، لكن عدد المصابين جراء فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 93 ألف شخص، منهم 80 ألف داخل الصين، و13 ألفا في مختلف دول العالم.
بينما الوفيات لا تتعدى 3200 شخص بنسبة 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بوفيات الأمراض الأخرى.
وأشارت إلى أن عدد وفيات كورونا أقل من السارس والإيبولا الذي تفشى في دولة الكونغو نتج عنه وفيات بنسبة 60%، موضحة أن الأطفال لا يصابون بالكورونا، و82% من حالات الإصابة بكورونا لا يظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تمامًا.

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