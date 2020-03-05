قريبا.. مصر تنتج أول لقاع ضد فيروس كورونا

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قال محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بشعبة البحوث البيئية، والمشرف على التميز بالمركز القومي للبحوث، إن المركز بدأ العمل في تجهيز المواد التشخيصية لفيروس "كورونا"، وإجراء الاختبارات على بعض العينات القياسية".
وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المركز يُفكر في صناعة لقاح واقي من "كورونا"، لكن الأمر يتطلب وقتًا كثيرًا في صناعته، متابعًا: "في دول استطاعت صناعة لقاحات لكن عشان يتم استخدامها مع البني آدمين الموضوع هياخد وقت، وربنا يسهل نقدر نعمل حاجة في وقت مناسب".
وأشار إلى أنه عقب انتشار فيروس "كورونا" كان يتخيل أن الفيروس قاتل وسينتشر سريعًا وينتج عنه المئات والآلاف من الوفيات، معقبًا: "كنا متخيلين أن الموضوع كبير، لكن الحمد لله لم يكن بهذا الأمر، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات لوزارة الصحة".

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