» كورونا.. كربلاء أول محافظة عراقية تغلق حدودها لأسبوع

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أعلن محافظ كربلاء العراقية، جاسم الخطابي، حظر دخول الوافدين إلى محافظته من باقي المدن، لمدة أسبوع، اعتبارا من الجمعة، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وبذلك، تعتبر كربلاء (جنوب) أول محافظة عراقية تقرر منع دخول الوافدين من باقي المحافظات.
وقال الخطابي، في بيان صدر الخميس، اطلعت عليه الأناضول، "نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الجمعة، ولمدة أسبوع".
وأشار إلى استثناء أهالي المحافظة والموظفين والقوات الأمنية العاملة في المحافظة من قرار المنع".
ولفت الخطابي، إلى أن "القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحفاظاً على سلامة الجميع من وباء كورونا".
من جانبها، قررت وزارة الصحة بإقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، منع زيارة المرضى في المستشفيات.
وقالت الوزارة، في بيان: "تحقيقاً للمصلحة العامة، ولمنع خطر انتشار فيروس كورونا، ومتابعةً لقرارات المديريات العامة للصحة في المحافظات، قررنا منع كل زيارات المواطنين بشكل تام في المستشفيات والمراكز الطبية في القطاعين العام والخاص".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي كركوك (شمال) وواسط (جنوب)، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 38 إلى جانب وفاة مصابين اثنين بالفيروس.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.
كما قرر العراق منع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، فضلاً عن حظر دخول الأجانب الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.
وارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 85 دولة حول العالم حتى مساء الخميس، إلى 3355، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 98 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية. -

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