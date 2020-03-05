الليكود يحصل على 36 مقعدا مقابل 33 لـ"أزرق أبيض"

05 مارس 2020 - 11:14 م

حصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، على 36 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الإثنين، بينما تحصل منافسه الرئيسي حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس، على 33 مقعدا.



جاء ذلك بحسب النتائج النهائية غير الرسمية للجنة الانتخابات المركزية، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الخميس.

وحسب المعطيات الجديدة، وصل رصيد كتلة اليمين إلى 58 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 55 لكتلة يسار- الوسط، وعليه لن يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة معتمدا على المعسكر اليميني فقط.

كما حصلت القائمة العربية المشتركة، التي تمثل العرب في إسرائيل، بحسب ذات النتائج، على 15 مقعدا.

ووفق المعطيات ذاتها، حصل حزب "شاس" (ديني) على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" (ديني) على 7، و"إسرائيل بيتنا"، وتحالف "العمل- غيشر- ميرتس" على ذات العدد السابق، بينما حصل تحالف "يمينا" (يضم 3 أحزاب يمين) على 6 مقاعد فقط.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج لا تتضمن نتائج تصويت في 6 صناديق اقتراع، والتي تشمل حوالي 5500 ناخب، حيث ستواصل اللجنة فحصها بعمق ودراسة شاملة.