» كورونا.. تؤجل معرض الرياض الدولي للكتاب

05 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب؛ تحسبا لفيروس كورونا.



وقالت وزارة الثقافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن "التأجيل جاء احترازيا، وحرصا على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة".

يذكر أن المعرض، كان من المقرر أن يقام في العاصمة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل، ولم يذكر المصدر تاريخا جديدا لانعقاده.

ووصل عدد حالات كورونا في السعودية حتى الخميس، 5 إصابات.

والأربعاء، أعلنت السعودية تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس كورونا.

وقررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرا.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.