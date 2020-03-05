فواكه وأسرار

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برتقال.

البرتقال

يعد البرتقال من الفاكهة المحببة للكثيرين، خاصة فى فصل الشتاء، وهو مصدر غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، وتحتوى برتقالة واحدة متوسطة الحجم على أكثر من 60 نوعاً من الفلافونيدات و170 نوعًا من المغذيات النباتية المختلفة، معظمها توجد فى القشرة البيضاء المحيطة بالبرتقالة، كما أنه مصدر غنى بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوى يساعد الجسم على مواجهة العديد من الأمراض والوقاية منها، خاصة أمراض فصل الشتاء من أنفلونزا وزكام، كما أنه يحتوى على مستويات عالية من فيتامين أ ومضادات أكسدة  أخرى كالفلافونويد مثل ألفا وبيتا الكاروتينات واللوتين وغيرها.

ومن أهم فوائده:

  • الوقاية من السرطان ومكافحته، حيث أثبتت العديد من الأبحاث أن للحمضيات بشكل عام لها قدرة على مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما فى ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدى والمعدة والقولون و الكبد وهذا لاحتوائه على الكاروتينات وهى مضادات أكسدة قوية، كما أن قشر البرتقال يمنع ويقى من سرطان الرئة.
  • خفض الكولسترول لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، كما يحتوى قشر البرتقال الأبيض "اللب" على مركبات تساعد على خفض البروتين الدهنى منخفض الكثافة "الكولسترول السيئ".
  •  تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه غنى بالبوتاسيوم والكالسيوم الذى يساعد على التحكم فى معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أن للبرتقال دورًا فى تنظيم ضغط الدم العالي.
  • يقوى جهاز المناعة لأنه غنى بفيتامين C الذى يحمى الخلايا عبر مقاومة الجذور الحرة، فكل 100 جرام منه يحتوى على  53.2 ملليجرام من فيتامين سي، والجذور الحرة تسبب أمراضًا مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب،كما تعمل مضادات الأكسدة فيه ضد الالتهابات الفيروسية، حيث تشير الدراسات إلى أن وفرة مادة البوليفينول فى البرتقال تحمى من العدوى الفيروسية.
  • الوقاية من الإمساك فهو يسهل عمل الأمعاء وعمليات الهضم عمومًا، ما يساعد على الوقاية من الإمساك ومعالجته.
  • الحفاظ على صحة الجلد والعيون لأنه غنى بمركبات الكاروتين التى يتم تحويلها إلى فيتامين أ لتساعد على منع الضمور البقعى ومكافحة العشى الليلى والمحافظة على الرؤية، كما أنه يمنع علامات الشيخوخة.
  • البرتقال كنز غذائى لأنه يحتوى على السكريات البسيطة التى تزود الجسم بالطاقة، ما يجعله من أغذية الرياضيين المميزة، كما يحتوى على نسب جيدة جدًا من فيتامينات ب المركبة، مثل الثيامين والبيريدوكسين وحامض الفوليك، ومضادات الأكسدة النباتية والكيميائية، والألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
  •  تعزيز امتصاص الحديد، حيث إن تناوله مع مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص الحديد فى الأمعاء.
  • الوقاية من مرض الإسقربوط وهو مرض نقص فيتامين سى فى الجسم ومن أعراضه فقدان الشهية وسقوط الأسنان ونزيف اللثة وآلام العظام و المفاصل والحمى ونزيف العيون، حيث يدخل فى تركيب وحماية خلايا الجسم والجلد.


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