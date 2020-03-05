فواكه وأسرار

أمينة عبدالعال
البرتقال
يعد البرتقال من الفاكهة المحببة للكثيرين، خاصة فى فصل الشتاء، وهو مصدر غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، وتحتوى برتقالة واحدة متوسطة الحجم على أكثر من 60 نوعاً من الفلافونيدات و170 نوعًا من المغذيات النباتية المختلفة، معظمها توجد فى القشرة البيضاء المحيطة بالبرتقالة، كما أنه مصدر غنى بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوى يساعد الجسم على مواجهة العديد من الأمراض والوقاية منها، خاصة أمراض فصل الشتاء من أنفلونزا وزكام، كما أنه يحتوى على مستويات عالية من فيتامين أ ومضادات أكسدة أخرى كالفلافونويد مثل ألفا وبيتا الكاروتينات واللوتين وغيرها.
ومن أهم فوائده:
فجر04:58 ص
فجر
04:59
شروق
06:22
ظهر
12:11
عصر
15:31
مغرب
18:01
عشاء
19:31