رشاقة بوصفات بسيطة

05 مارس 2020 - 09:59 م

حلم أى فتاة، هو الحصول على جسم رشيق، حتى تتمكن من ارتداء الملابس التى تحبها من غير أن تُفرض عليها اختيارات محددة، ولأن الشياكة والجسم المتناسق يعتبر أمرًا صعبًا خاصة في فصل الشتاء، حيث الأكل الكثير والحركة القليلة، تقدم "المصريون" لقرائها وصفات بسيطة للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على الرشاقة، هى خلاصة لأبحاث ودراسات وتجارب مراكز متخصصة.

فى البداية، هناك قواعد أساسية لا بد من تطبيقها فى حياتنا عند تناول الوجبات اليومية، التى يجب أن ننظمها بطريقة "الهرم المقلوب"، وهى أن نعتبر أن وجبة الإفطار هى الوجبة الأساسية فى اليوم، التى يمكن معها تناول أى كميات من الطعام، لأن جميعها سيحرق ولن يتم تخزين أى منها، إلى جانب أنها ستساعد على حرق الدهون بالجسم.

أما وجبة الغداء، فتكون متوسطة على أن تضم "طبق السلطة"، بصفة أساسية وبعض ثمار الفاكهة ويفضل أن يمارس بعدها أى نوع بسيط من المجهود، حتى وإن كان" غسل الصحون"، أما بالنسبة لوجبة العشاء فمن الأفضل أن تكون قليلة وبسيطة، وتحتوى على كوب زبادى أو كوب لبن، وبعض ثمار الفاكهة.

وهناك الكثير من الخلطات والمنتجات والعقاقير الطبية التى تساعد على خفض الوزن، لكن أفضلها هى الوصفات الطبيعية، عملاً بمبدأ: "لو مش هتفيدنى يبقى مش هتضرني".

وحسب الرابطة الألمانية للتغذية، فهناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها للتخلص من دهون الجسم عامة، ودهون البطن بصورة خاصة، ومن أهم هذه الخطوات:

•المحافظة على عدد ساعات النوم، بحيث تتراوح بين 7 و8 ساعات ليلاً، لأن قلة النوم تعمل على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسئول عن الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

•تقليل نسبة السكر فى المشروبات المحلاة، لأن كثرتها تعمل على زيادة الرغبة فى تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلاً، لأنها تزيد الشهية أيضًا، ومن الأفضل تناول الماء واستبداله بهذه المشروبات.

•أكد خبراء التغذية الألمان أن الأطعمة التى توجد على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوى على نسبة كبيرة من السكر، ويجب أن تستبدل بالأطعمة الأخرى التى تحتوى على دهون صحية، مثل المكسرات، والأفوكادو، والبيض، والأسماك، خاصة أن للدهون الصحية تأثيرًا مضادًا للالتهابات، وفى تقليل الدهون فى البطن، وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.

•تقليل فترات الجلوس الطويلة، لأنها تعمل على إبطاء الأيض والدورة الدموية، ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويوصى الخبراء بدمج الحركة والنشاط فى المهام اليومية، مثل المشى بعد استعمال المواصلات، وصعود السلم بدل المصعد الكهربائي.

•تبكير موعد تناول العشاء، لأن تناول الطعام قبل النوم بفترة وجيزة يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، ولا تؤدى مهامها على النحو الأمثل.

•يوصى الخبراء بالامتناع عن تناول أى طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون فى منطقة البطن.