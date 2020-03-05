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وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا

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حسين شيخ الإسلام
حسين شيخ الإسلام
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فتحي مجدي

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إصابة رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني بفيروس كورونا

توفي مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أحدث مسؤول إيراني يلقى مصرعه.

وسبق أن أُعلن إصابة عدد من المسؤولين في إيراني بالفيروس، وهم: رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان "مجتبى ذو النور"، و5 أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، "معصومة ابتكار"، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير، ووزير الصناعة والتجارة والمعادن رضا رحماني.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا الجديد" في إيران اليوم إلى 107، والإصابات إلى 3513 في أنحاء مختلفة بالبلاد.

وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، إن عدد الوفيات بسبب "كورنا" في عموم البلاد ارتفع من 92 إلى 107، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 3513.

وأشار إلى أن 739 شخصًا من المصابين بـ"كورونا"، خرجوا من المستشفى إثر تحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى الانتشار الأكبر للفيروس في طهران وقم وأصفهان ومركزي ومازندران وغيلان.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في نحو 80 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.


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