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وزارة الأوقاف تعلن حاجتها لـ580 موظف

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد فضل- متابعات

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وزارة الاوقاف

موظفين

وظائف

إعلان

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للاستعانة بعدد من الوظائف لديها وصلت لـ580 في حاجة إليها، بنظام الأجر مقابل العمل، وجاءت التخصصات كالتالي:

أولاً : الوظائف التخصصية الهندسية:

عدد ( 50 ) مهندسًا (مدني) .

عدد ( 50 ) مهندسًا (عمارة) .

عدد ( 15 ) مهندسًا (كهرباء) .

عدد ( 5 ) مهندسين (ميكانيكا) .

عدد ( 100 ) مهندسًا (اتصالات) .

عدد ( 100 ) أخصائي (نظم معلومات) .

عدد ( 200 ) بكالوريوس (تجارة) .

عدد ( 5 ) فنيين (كهرباء ) مؤهل فني متوسط .

عدد ( 5 ) فنيين (ميكانيكا ) مؤهل فني متوسط .

عدد ( 50 ) سائقًا (حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل).

الشروط العامة :

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالنسبة للوظائف من ( الأول وحتى السابع ) ومؤهل متوسط مناسب بالنسبة للوظائف الفنية ( الثامن والتاسع ) .

أن يقبل العمل بأي جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل.

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان.

مع التأكيد على أن العمل بنظام الاستعانة ( أجر مقابل عمل) لا يزيد عن أحد عشر شهرًا في العام المالي الواحد، ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائــــم أو خلافه.

 المستندات المطلوبة:

المؤهل الدراسي .

شهادة القيد في نقابة المهندسين (بالنسبة للوظائف الهندسية).

شهادة الميلاد (رقم قومي).

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور).

رخصة قيادة مهنية سارية.


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