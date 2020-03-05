» معلمة تمارس الجنس مع تلميذها داخل المدرسة والمنزل

05 مارس 2020 - 09:41 م

تواجه معلمة أمريكية، السجن، بعد ممارستها الجنس مع طالب لديها يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو أقل من السن القانونية المسموح فيه بممارسة الجنس بالتراضي بين الطرفين.

وتقول الشرطة إن "إلاريا سيلفا" (34 عامًا) وهي من "زاكاري" بولاية "لويزيانا" مارست الجنس مع تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا في مدرسة "نورث وسترن ميدل" حيث تعمل، فضلاً عن منزلها.

وحاولت المعلمة إخفاء أي أدلة على ممارستها غير القانونية، حتى إنها جعلته يزحف على الأرض حتى لا يظهر في كاميرات المراقبة. وهي الآن متهمة بارتكاب سوء سلوك جنسي مع تلميذ دون السن القانونية.

وفي التفاصيل التي كشفتها مستندات القضية، فقد بدأت المعلم علاقة مع الطالب البالغ من العمر 15 عامًا، قبل أن تحصل والدة الأخير على دليل حول العلاقة، وقامت بتسليمه إلى الشرطة بعد يومين.

وحصلت "سيلفا" على إجازة من عملها في 24 يناير واعتقلت في 6 فبراير. وأخلي سبيلها بعد دفع كفالة:

وكشفت المحكمة عن محاولات المعلمة المتهمة إخفاء علاقتها بالتلميذ، عبر إعداد حساب بريد إلكتروني خاص، حتى يتمكنا من تبادل الرسائل.

كما جعلته يزحف على الأرض عند وصوله إلى منزلها لإبقائه خارج نطاق كاميرات المراقبة. وبعد حصولها على إجازة، قبل إن "سيلفا" طلبت من أحد زملائها إزالة مواد من فصلها الدراسي يمكن استخدامها كدليل إدانة ضدها.

وتتهم المعلمة بممارسة الجنس عن طريق الفم مع الطالب حوالي تسع مرات بينما كان طفلها في المنزل.

وفي إحدى المرات، قبل إنها أعطته سيجارة إلكترونية تحتوي على مادة (THC )، المكون الرئيسي في الحشيش. وهي متهمة بإرسال صور ومقاطع فيديو عارية لنفسها إلى الطالب لكنها أخفت وجهها عن عمد.

وتقول إدارة المدرسة التي شهدت الواقعة، إن المدرسة لم تعد تعمل لديها.