  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

ارشيفية

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

ناهد يسري

حسين فهمي يكشف حقيقة الفيديو الإباحي مع ناهد يسري

شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

إيران- كورونا

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

سد النهضة

مفاجأة.. قطر تساند مصر في أزمة سد النهضة

السيدة أثناء رعايتها الكلاب

ننشر صور جثة السائحة التي نهشتها الكلاب الضالة

الدولار

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه بسبب كورونا

بشار الأسد

أغرب تعليق لـ«الأسد» على حربه ضد تركيا

كبار العلماء ترفض تدويل إدارة الحرمين الشريفين

قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد

تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

الرياضة

مدرب صن داونز
مدرب صن داونز
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"شوبير" يزف خبرا سارا للأهلى قبل مواجهة صن داونز

#

«فايلر» يفاجئ نجوم الأهلي قبل لقاء «صن داونز»

#

رضا عبد العال: هذا هو النجم الحقيقي للأهلي في مباراة صن داونز

#

الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الاهلى

صن داونز

مباراة الأهلي

مباراة الأهلي وصن داونز

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، بيتسو موسيماني، أن تكرار الفوز على الأهلي بنتيجة 5-0 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعيد المنال هذا العام.

وتحدث موسيماني عن المباراة في تصريحات اليوم، الخميس، نقلتها صحيفة «Sowetan » الجنوب أفريقية، وقال: «يجب أن نكون واقعيين، نتائج كهذه تأتي مرة واحدة كل حين».

وتابع: «ربما لن نحققها مرة أخرى، ولكنك لا تعرف أبدًا ما تخبئه لك كرة القدم، وما يمكن أن يحدث».

وأضاف: «هل من الممكن أن نحققها مرة أخرى؟ نعم، هل الأمر سهل؟ لا، ولكن في النهاية نتمنى أن يحدث ذلك حتى نتمكن من التأهل».

وعن خطته في المباراة لمحاولة تدارك هدفي فوز الأهلي بمباراة الذهاب: «هدفنا هو الفوز والمضي قدمًا في البطولة، لذلك سنسعى للتسجيل مبكرًا في شباكهم، ولكن علينا ألا نشعر باليأس إذا فشلنا في تسجيل هدف في أول 10 دقائق من اللقاء».

وواصل تصريحاته: «إذا سنحت لنا الفرصة سننتهزها، وسنرى ما هي خطتهم بالمباراة، ولا أعرف ربما يكون أسلوبهم دفاعيًا ويحرموننا من الوصول لمرماهم، لكن إذا لعبوا مباراة مفتوحة، ربما يمكننا فعل شيء ما، لذلك لننتظر ماذا سيحدث».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا
» تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية
» معلمة تمارس الجنس مع تلميذها داخل المدرسة والمنزل
» حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله
» أغرب تعليق لـ«الأسد» على حربه ضد تركيا
» 500 تذكرة و32 مقصورة للزمالك في مباراة الترجي
» احذر: «كوورنا» يستمر على الأسطح الصلبة لمدة 3 أيام
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الخميس
» تركيا وروسيا تتوصلان لاتفاق لوقف النار في سوريا
» «كورونا المرعب».. حظر المصافحة في مباريات الدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب