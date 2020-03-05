» تعليق ناري من مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، بيتسو موسيماني، أن تكرار الفوز على الأهلي بنتيجة 5-0 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعيد المنال هذا العام.

وتحدث موسيماني عن المباراة في تصريحات اليوم، الخميس، نقلتها صحيفة «Sowetan » الجنوب أفريقية، وقال: «يجب أن نكون واقعيين، نتائج كهذه تأتي مرة واحدة كل حين».

وتابع: «ربما لن نحققها مرة أخرى، ولكنك لا تعرف أبدًا ما تخبئه لك كرة القدم، وما يمكن أن يحدث».

وأضاف: «هل من الممكن أن نحققها مرة أخرى؟ نعم، هل الأمر سهل؟ لا، ولكن في النهاية نتمنى أن يحدث ذلك حتى نتمكن من التأهل».

وعن خطته في المباراة لمحاولة تدارك هدفي فوز الأهلي بمباراة الذهاب: «هدفنا هو الفوز والمضي قدمًا في البطولة، لذلك سنسعى للتسجيل مبكرًا في شباكهم، ولكن علينا ألا نشعر باليأس إذا فشلنا في تسجيل هدف في أول 10 دقائق من اللقاء».

وواصل تصريحاته: «إذا سنحت لنا الفرصة سننتهزها، وسنرى ما هي خطتهم بالمباراة، ولا أعرف ربما يكون أسلوبهم دفاعيًا ويحرموننا من الوصول لمرماهم، لكن إذا لعبوا مباراة مفتوحة، ربما يمكننا فعل شيء ما، لذلك لننتظر ماذا سيحدث».