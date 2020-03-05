» 500 تذكرة و32 مقصورة للزمالك في مباراة الترجي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي، على حصول الزمالك على 500 تذكرة و32 مقصورة رئيسية، خلال المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي غدا الجمعة، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حضور 60 ألف مشجع.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبدالسلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر.

خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.

بينما تم استبعاد كل من: عبدالله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبدالغني وعمر السعيد، بينما محمود عبدالعزيز للإصابة.