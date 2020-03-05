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«كورونا المرعب».. حظر المصافحة في مباريات الدوري الإنجليزي

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فتحي مجدي

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حظرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، المصافحة بين اللاعبين قبل انطلاق المباريات في ظل مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إصابة أكثر من 90 شخصًا في بريطانيا.

وقالت الرابطة في بيان نشره الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "لأسباب صحية لن يكون هناك أي مصافحة بين اللاعبين قبل مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف: "لن يتم إجراء مصافحة اللعب في الدوري الممتاز بين اللاعبين ومسؤولي الفرق بدءًا من نهاية هذا الأسبوع وحتى إشعار آخر بناءً على المشورة الطبية".

وأشارت إلى أن السبب وراء القرار هو أن فيروس كورونا ينتشر عبر رذاذ الأنف والفم، وبإمكانه المرور إلى الأيدي التي تنقل العدوى قبل المصافحة.

لكنها أكدت، أن بروتوكولات بداية المباريات ستظل كما هي، عند الدخول إلى ميدان المباراة، سيقف الفريقان في صف واحد، يرافقهما موسيقى الدوري الإنجليزي، على أن يتوجه كل فريق إلى نصفه المُخصص من الملعب دون المصافحة بالأيدي.

وأوصت الرابطة، الأندية زيادة مستويات النظافة في الملاعب والملاعب. في الوقت الذي حظر فيه ناديا "نيوكاسل" و"ويستهام" المصافحة بين اللاعبين خلال التدريبات، أو أية توقيعات، أو التقاط صور شخصية مع الجماهير.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير، أن أندية الدوري الإنجليزي سوف تتخلى عن جولات ما قبل الموسم إلى آسيا، مع انتشار فيروس كورونا. وغالبًا ما تشمل الجولات الصين وماليزيا وسنغافورة.

وأثر الفيروس على الكثير من الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم. ففي إيطاليا، تم تأجيل بعض المباريات في دوري الدرجة الأولى، ولعب مباريات أخرى من دون جمهور بسبب الفيروس.

و"ينتشر فيروس كورونا عبر قطرات من الأنف والفم ويمكن أن ينتقل عن طريق اليدين أو عبر المصافحة.


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