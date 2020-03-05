مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

05 مارس 2020 - 09:18 م

قال كبير الأطباء في بريطانيا إن لقاح "فيروس كورونا" لن يكون متاحًا قبل عام من الآن.

وأضاف البروفيسور كريس وايت: "سنكون محظوظين إن حصلنا على لقاح لـ Covid-19 في عام 2020، على الرغم من أن الأدوية الموجودة يمكن أن تلعب دورًا".

وأشار إلى أنه "حتى لو حصلنا على لقاح للفيروس المميت "فلن يخرجنا من الحفرة الحالية"، مع ذلك، أكد أن الأدوية الحالية قد يكون لها فعالية، إلا أنها لن تكون "مثالية".

من جهته، اعترف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن لقاحًا لمقاومة فيروس كورونا لن يكون متاحًا قبل أشهر من الآن.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان علماء في شركة للهندسة الوراثية في ولاية تكساس بالولايات المتحدة في الشهر الماضي أنهم انتهوا من تطوير أول لقاح لفيروس كورونا.

وأقروا أنه قد لا يزال هناك عامان قبل أن يطرح اللقاح للاستخدام، لأنه يحتاج الآن إلى اختباره على الحيوانات قبل بدء التجارب على الإنسان.

في الوقت الذي يكثف فيه الأطباء الصينيون جهودهم لتطوير لقاح في أسرع وقت ممكن.

ويأمل المسئولون الصحيون في أن يكون فيروس كورونا مثل الأنفلونزا، التي تتراجع حدتها خلال فصل الصيف.

وقال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا: "ضوء الشمس يقتل الفيروسات بسرعة. توفي السارس إلى حد كبير في يوليو وأغسطس (2003)، قد نرى ذلك أيضًا مع كوورنا".

وتابع: "إذا كنت تسير تحت أشعة الشمس، فمن غير المرجح أن تصاب العدوى بعكس ما إذا كنت تبقى في المنزل".

ويقول الأطباء، إن أفضل طريقة للوقاية هي غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة 20 ثانية.

كما يجب أيضًا عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولةـ وتجنب الاتصال عن قرب بالمرضى، مع تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي ربما تكون قد لمستها.