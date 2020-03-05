» تركيا وروسيا تتوصلان لاتفاق لوقف النار في سوريا

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تركيا وروسيا

اتفاق لوقف النار

اشتباكات إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بعد مباحثات بين زعيمي البلدين، على خلفية الاشتباكات المتصاعدة في شمال غرب سوريا.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، بالتوقيت المحلي في شمال غرب سوريا.

وأكد أردوغان، في المؤتمر الصحفي، أن العمل على وقف إطلاق النار في تلك المنطقة، سيتم في أسرع وقت ممكن، على حد وصفه.

وكان الرئيس التركي، بدأ مع نظيره الروسي، في موسكو، الخميس، مباحثات حول الوضع في شمال غرب سوريا، والتي تشهد اشتباكات متصاعدة بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة من جانب، وقوات النظام السوري وروسيا على الجانب الآخر.

وقُتل جندي تركي في شمال غرب سوريا، وفقًا للسلطات التركية، بالتزامن مع المحادثات، فيما قتل 15 مدنيًا على الأقل في هجمات للطيران الروسي على المزرعة التي كانت تأوي نازحين.

وأطلق الجيش التركي، قبل أيام عملية "درع الربيع"، في إدلب، بعد مقتل نحو 34 جنديًا تركيًا في هجمات لقوات النظام السوري.

وتسببت اشتباكات إدلب، في نزوح أكثر من مليون شخص من شمال غرب سوريا، كما أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب تقارير للأمم المتحدة.


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