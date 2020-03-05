وزارة الري: إثيوبيا لن تسطيع ملء السد لهذا السبب

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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، بأن المادة الخامسة من إعلان المبادئ تفرض على إثيوبيا عدم تخزين المياه في سد النهضة إلا بموافقة مصر.

وأضاف السباعي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن المادة الخامسة الموقعة في ديسمبر2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع، معربا عن أسفه من الموقف الإثيوبي وحديثه حول الملء بشكل منفرد.

وتابع: "ردود الأفعال الإثيوبية لا تتناسب مع موقف مصر الذي يتعامل بحسن النية، لافتا إلى أن سد النهضة يولد 33% فقط من احتياجات إثيوبيا، وهو مخصص للتصدير".

وتنص المادة العاشرة من إعلان المبادئ على أنه في حالة فشل الاتفاق حول قواعد ملء السد، فإنه يتم الاحتكام إلى وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للدول الثلاث ويحدد قواعد الملء والتشغيل، وبالتالي لا يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء الأول إلا بعد تنفيذ المادتين الخامسة والعاشرة والتوافق حول قواعد الملء والتشغيل.


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