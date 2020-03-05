أغرب تعليق لـ«الأسد» على حربه ضد تركيا

05 مارس 2020 - 07:58 م

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة "روسيا 24" أن هدف سوريا المشترك مع روسيا، لطالما كان إبعاد تركيا عن نهج الإرهاب، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي وجود خلافات بين البلدين.

وقال الرئيس السوري في لقاء بث، اليوم الخميس، إنه "لا بد لتركيا التخلي عن دعم الإرهاب، لتعود العلاقات السورية التركية الطبيعية"، مشيرا إلى أن "وقوف أصدقائنا على رأسهم روسيا وإيران معنا لعب دورا أساسيا في تحقيق الصمود".

واعتبر الأسد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غير قادر أن يقول لشعبه لماذا يرسل جيشه إلى سوريا "لأن قضيته إخوانية".

وقال الأسد: "أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا؟ لا يوجد. هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة، هناك تلاقي تاريخي بين الثقافات، لذلك، ليس من المنطقي أن يكون بيننا خلافات".

ولفت الأسد في حديثه، إلى أن سوريا دوله تخضع للدستور، "لا تخضع للتهديدات والرغبات الغربية ولا لأي عامل آخر سوى الدستور"، مبينا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون خلال أشهر قليلة.