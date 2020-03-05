رد مصر على قرار الكويت بإلغاء إجراءات الفحص

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بموقف السلطات الكويتية التي أعلنت موافقتها اليوم على «وقف أي إجراءات استثنائية مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت، وتم التعميم على المطارات والسلطات المحلية».

ووجهت السفيرة خالص آيات الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لاتخاذ قرار وقف أي إجراءات إضافية لعودة المواطنين المصريين العاملين في الكويت، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي.

كانت وزيرة الهجرة قد تواصلت مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك في إطار الرد على الطلبات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج من العاملين في الكويت.

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