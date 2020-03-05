» إجلاء مصريين من الصين على متن طائرة إماراتية

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إجلاء مصريين

أجلت السفارة المصرية في بكين يوم 4 مارس الجاري، ثلاث مصريين عالقين في مقاطعة خوباي بالصين، والذين كان قد تعذر إجلائهم على متن الطائرة المصرية في 2 فبراير الماضي لأسباب مختلفة، على رأسها الاشتراطات الطبية الصينية للإجلاء، وذلك على متن طائرة إماراتية حملت العديد من الجنسيات من مدينة "ووهان".

وأكد الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، أن عملية الإجلاء تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية بالدولتين، وبالتعاون بين السفارتين المصرية والإماراتية في بكين. وأكد على أن المواطنين الثلاثة بصحة جيدة وأنه تم الاطمئنان عليهم بعد ترتيب كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات وهم على متن الطائرة.

وبدورها تابعت السفارة المصرية بأبو ظبي استقبال العاصمة الإماراتية للمواطنين المصريين الثلاث على متن الطائرة الخاصة التي خصصتها دولة الإمارات لإجلاء 205 شخص من رعايا عدة دول عربية، حيث توجَه السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية بأبوظبي، بالشكر والتقدير لجهود دولة الإمارات في نقل المواطنين المصريين والعرب، مع الإشادة بتنسيق الجانب الإماراتي مع كلٍ من السفارة المصرية بأبوظبي وسفارتنا في بكين لإنجاح هذه المهمة.

وتواصلت السفارة بأبوظبي كذلك مع المواطنين المصريين الثلاث فور وصولهم للعاصمة الإماراتية، حيث أكدوا أنهم بحالة جيدة وأن الجانب الإماراتي قام بتوفير الرعاية الصحية لهم بمدينة الإمارات الإنسانية، إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية، مع توقعهم ألا تتعدى فترة إقامتهم هذه 25 يوماً على أقصى تقدير، وجاري مُتابعة السفارة لحالتهم إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية وعودتهم لأرض الوطن سالمين.


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