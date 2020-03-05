مفاجأة.. قطر تساند مصر في أزمة سد النهضة

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بعد قرار إثيوبيا بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة، التي ترعاها واشنطن، وتصريحاتها باستكمال السد وملئه قبل موعده- حسب تصريحات الرئيسية الإثيوبية، كشف سفير مصر السابق في قطر، إن الدوحة أيدت موقف القاهرة في الجامعة العربية بشأن سد النهضة، في الوقت الذي تحفظت فيه السودان على موقف مصر.

وأشار الدبلوماسي المصري السابق في تصريحات نقلتها «روسيا اليوم»، إلى أن موقف قطر عملي عاقل، فهي تدرك حجم وتأثير قرارات الجامعة العربية في هذه الحقبة السوداء، ولم تشأ الدخول في تراشقات سياسية إضافية لا مبرر لها، وتركت مهمة الرفض والتحفظ للسودان.

وتابع: "هو موقف يحسب لقطر أيا ما كانت التفسيرات، حيث لم تعترض أو تتحفظ على القرار أية دولة عربية أخرى عدا السودان"، موضحا أن توجهات دول الجوار الإثيوبي العربية مثل الصومال وجيبوتي، ستنحاز قريبا لإثيوبيا بشكل كامل خاصة بعد مواقف السودان الأخيرة .

ونوه بأن منطقة القرن والشرق الإفريقيين القريبة من باب المندب، بوابة مصر البحرية الجنوبية تعج الآن بالتدخلات الخارجية من تركيا وإيران إلى أمريكيا وروسيا والصين وأوروبا مرورا بإسرائيل بالطبع، وهو ما تستغله إثيوبيا جيدا ومنذ سنين عديدة تحسبا لتنافس استراتيجي أو صراع مستقبلي مع مصر.

وأعلنت إثيوبيا مؤخرًا ، انسحابها من المشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، "إن فريق التفاوض الإثيوبي لن يشارك في الاجتماع لأنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد".


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