بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

05 مارس 2020 - 07:30 م

زار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووفد من علماء الأزهر، قبر الإمامالبخاري، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري، بمدينة سمرقند، وذلك خلال زيارته لمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند بأوزباكستان.









وعبر الطيب خلال زيارته لمركز الإمام البخاري عن شكره لدولة أوزباكستان؛ لحرصها على البحث عن الذات والهوية واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامي وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، معتبرًا إياها أنموذجًا يحتذى به في احترام تراثها وأصولها.







كما زار شيخ الأزهر، المعهد العالي للحديث النبوي وعلومه بسمرقند، معبرًا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخاري، والتقى بالطلاب الذين يدرسون في المعهد وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدي أساتذة الأزهر.





جاءت الزيارات خلال مشاركة الطيب في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.



