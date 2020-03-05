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سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

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سارة سلامة
سارة سلامة
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فنانة

سارة سلامة

إطلالة

جريئة

أثارت الفنانة سارة سلامة، جدلصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صور تستعرض فيها إطلالتها بملابس كاجوال جريئة.

وظهرت سارة سلامة باطلالة كاجوال وهي ترتدي جاكيت وبنطلون فسفوريا، وتركت شعرها الأسود منسدلًا،  وعلقت قائلة "ركز على حلمك ولكن لا شيء اخر".

وواجهت سارة سلامة موجة إعجاب وغزل في إطلالتها وجمالها، بينما وجه البعض لها نقدًا معتبرًا أنها تريد الإثارة، حسب قوله.

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي 2019 في آخر لحظة.




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