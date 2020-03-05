قرار سعودي بغلق الحرمين الشريفين حتى هذا الموعد

أصدر وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، عدة قرارات احترازية منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاءت التوجيهات بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي، حيث شملت غلق أبواب الحرم القديم كاملة بدءًا من بعد صلاة العشاء بساعة وحتى قبل صلاة الفجلا، ومنع سفر الإفطار في الحرم كامل والتوسعات اعتبارا من غد الجمعة.

كما شملت التوجيهات إبلاغ الزملاء في الوردية المسائية التأكيد على أصحاب السفر اليوم بأنه لا يسمح لهم بإدخال الإفطار اعتبارا من يوم الجمعة 11-7-1441 إلي إشعار آخر.

كما رحبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببيان وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة الحرمين، أنها شرعت فور صدور البيان برفع مستوى الاستعداد والتنسيق مع الجهات المختصة والعاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لإدخال قرار وزارة الداخلية حيز التنفيذ.

وأشادت بالقرار الذي يهدف لمنع وصول الفيروس إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان كثافة كبيرة وحشوداً ضخمة، وتدفقاً مستمراً لضيوف بيت الله الوافدين من أصقاع المعمورة مما يؤكد أن مسألة تأمين وحماية هؤلاء الأضياف مهمة قصوى تتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتدعو الرئاسة قاصدي الحرمين الشريفين للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المباركة، إذ أنها تهدف لحمايتهم وسلامتهم، وما هو إلا إجراء مؤقت سيتم تقييمه بشكل مستمر، وسيرفع فور انتفاء الأسباب التي دعت إليه.