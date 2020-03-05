» فيديو.. مشهد مهيب لتوديع طلاب جثمان معلمتهم

اصطف عدد من طلاب مدرسة تجارة الصوفية، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، في جنازة معلمتهم، هناء سعيد عبدالسلام عمار، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

ظهر ذلك خلال مقطع فيديو منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «خد الصوفية – أولاد صقر».

ونشر الفيديو الأول بعنوان: « مجمع المدارس بالصوفية في تنظيم حداد وخاصة مدرسة تجارة الصوفية علي المرحومة الأستاذة/ هناء سعيد عبدالسلام عمار.. ربنا يرحمها ويجعل قبراه روضه من رياض الجنة».

وأظهر الفيديو اصطفاف عدد كبير من الفتيات على جانبي الجنازة مرتديين زيهم المدرسي، خلال مرور جثمان معلمتهم فقيدة الشباب، حسبما وصفها كاتب المنشور.

وتكرر مشهد مشابه للطلاب في الجنازة أظهر فيديو آخر نُشر تحت عنوان: «(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) الأستاذة /هناء سعيد عبدالسلام عمار التى انتقلت الى رحمة الله. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمدها بواسع رحمته وينزلها منزل صدق في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».



شاهد الفيديو..







