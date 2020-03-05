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طليقة خالد عليش تخرج عن صمتها وتفجر فضيحة

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خالد عليش وطليقته
خالد عليش وطليقته
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محمد فضل

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خالد عليش

ميما الشامي

بعد شهور من الطلاق، خرجت الفنانة الشابة ميما الشامي، عن صمتها، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا فضحت فيه طليقها الفنان خالد عليش.

وقالت ميما الشامي في منشورها :"هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال في حين باباها بيقبض 75000 جنيه.

وأضافت ميما قائلة : هو اللي هانى وضربني وكنت انا اللي بعتذر عشان أنا قصرت واخد فلوسي وبعترف بده بس مش عايز يدهاني غير لما اوافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء أنت متعرفش أنا ببيع ايه عشان اصرف على بنتى خاصة انى مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي.

وأثار منشور الفنانة الشابة، موجة تعاطف كبيرة معها، وهاجم البعض طليقها، بسبب إهماله في مصاريف ابنته مع استطاعته.

وعادت ميما الشامي، وكتبت في منشور جديد: «والله انا كويسة وزي الفل .. والكلام ده على مدار 7 شهور .. وبنزل  وبضحك وكل حاجة وبكره هنزل واضحك واهزر .. هو بس النهاردة اللي انهرت  .. الحمدالله راضية بقدري .. ومش مبسوطة باللي عملته خالص وكان نفسي استحمل اكتر من كدة بس مافي اليد حيلة .. وربنا يلهمني للصح».


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