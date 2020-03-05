فنانة شهيرة تثير الغضب بصورة عارية

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ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد فضل

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غضب

عارية

فنانة

ريم مصطفي

فاجأت فنانة شهيرة الجميع، بنشر صورة اعتبرها الجميع مستفزة، بسبب ظهورها بشكل مثير وشبه عارية.

الصورة نشرتها الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتظهر إطلالتها المثيرة والتي اعتبرها البعض مستفزة واستعراض جسد، بينما أشاد بها آخرون بجمالها.

وظهرت ريم مصطفى مرتدية بلوفر مكشوف الصدر، وهي جالسة وتظهر جزءًا من ركبتها عارية، ما فتح عليها هجوم عنيف، خاصة أن الجمهور لم يعتاد هذه الجرأة عليها.

وظهرت ريم مصطفى بهذه الصورة على غلاف المجلة “identeity ”، ونشر حساب المجلة صور الغلاف، عبر موقع “أنستجرام”، معلقا عليه “أمرأة متعددة المواهب”، بعدسة المصورة  lobna darbala ، وميكب أرتيست دانا خضر، والفضل في هذا اللوك الجميل لها بلون الشعر الجديد يوسف الأشقر.

ومن جهة آخرى تشارك ريم في مسلسل “شديد الخطورة” المقرر طرحة قريبا على منصة “watch it ”، ويشركها في هذا العمل أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجى.



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