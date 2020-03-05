بدون بشر.. مشهد تاريخي صادم لصحن الكعبة بسبب«كورونا»

05 مارس 2020 - 05:06 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو، لإخلاء صحن الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة من الطواف، في مشهد تاريخي لم يتكرر كثيرًا.

ويأتي ذلك خلال مرحلة التعقيم التى أعلنت عنها الممكلة العربية السعودية، كإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين على أراضيها مؤقتا، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأماكن المقدسة التي تشهد تدفقا للحشود البشرية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن هذا القرار يأتي امتدادا لإيقاف العمرة للقادمين من خارج المملكة وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للمسافرين من الدول التي تفشى فيها الفيروس ومنع دخول السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة الوطنية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

فيديو ??

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إخلاء صحن المطاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة مؤقتاً بهدف تعقيمه وتطهيره كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

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.#السعوديه

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