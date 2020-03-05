«الصحة» تكشف تفاصيل إصابة أول مصري بـ«كورونا»

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، تفاصيل اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، لمواطن مصري عائد من الخارج، وهيّ الحالة الثالثة التي تُسجلها مصر، بعد حالتين سابقتين لأجانب داخل البلاد.

وقال مجاهد في بيان اليوم، إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض.

وأوضح أنه بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى، وتم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس، ويجري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ حالياً كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح أن الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr " له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

أما الثانية فقال إنها كانت لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.