الفنانون يصدمون أحمد عزمي في جنازة والده..ماذا حدث؟

05 مارس 2020 - 04:56 م

تلقى الفنان الشاب أحمد عزمي، صدمة كبيرة من زملائه الفنانين في جنازة والده الذي ودع عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ولم يواسي الفنان أحمد عزمي ويشاركه جنازة والده، سوى فنان واحد هو الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وشيعت بعد ظهر اليوم جنازة والد الفنان أحمد عزمي من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.

كان الفنان أحمد عزمي، أعلن عن وفاة والده، صباح اليوم الخميس، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة".

غياب الفنانين عن مشهد جنازة والد "عزمي"، لم يمر مرور الكرام على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنوا هجومًا عنيفًا على الفنانين وزملائه، مشيرين إلى أن الجميع يلهث وراء مصلحته والأضواء، دون الوقوف جانب زميلهم في مثل هذه الأزمة.