  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه بسبب كورونا

إيمان خطيب ياسين

تنتمي للحركة الإسلامية.. أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي

اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار جديد

وزيرة الصحة

«الصحة» تكشف تفاصيل إصابة أول مصري بـ«كورونا»

أحمد عزمي في جنازة والده

الفنانون يصدمون أحمد عزمي في جنازة والده..ماذا حدث؟

أرشيفية

تفاصيل وفاة «العسيري» التي فجعت السعودية

الكعبة

بدون بشر.. مشهد تاريخي صادم لصحن الكعبة بسبب«كورونا»

انتحار

«بيجربوها قلبت جد».. 3 طالبات ضحايا جدد لـ«حبة الغلة»

كورونا

السعودية تعلن شفاء أول حالة إصابة بـ «كورونا»

الترجي والزمالك

الـ«كاف» يصب غضبه على الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك

تفاصيل وفاة «العسيري» التي فجعت السعودية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية

#

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها

#

بعد لقائهما في السعودية..«آل الشيخ»: القرار عند «الخطيب»

#

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام

السعودية

وفاة

الملك سلمان

العسيري

فجعت المملكة العربية السعودية، بوفاة الرقيب الحسين محمد علي العسيري، بشكل مفاجئ، حيث سقط مرة واحدة وسط أسرته مغشيًا عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وأكد شقيق الراحل الذي توفى الخميس الماضي والتي تم الكشف عنه في وسائل الإعلام السعودية اليوم بعد مرور أسبوع، أن شقيقه لم يكن يعاني من أية أمراض وحالته الصحية كانت بخير.

 وقال شقيقه الأكبر فهد العسيري، في تصريحات نقلتها صحيفة  سبق السعودية، أن شقيقه بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ.

وأضاف: قضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض.

وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول ظهور لصالح جمعة بعد دهس مواطن
» الزمالك بالزى الرسمى أمام الترجي
» بعد خطوبتها.. شيما الحاج تثير ضجة بإطلالة مثيرة
» فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يشعل السوشيال ميديا
» هل الكحول من المسكرات.. الإفتاء تجيب
» سعودي يخدع النساء بهذه الحيلة.. ماذا حدث
» إلهام شاهين: "طلاقي تم في دقيقة"
» استقرار سعر الذهب عند هذا الرقم
» "فيس بوك" يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"
» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:31 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب