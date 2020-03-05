السعودية تعلن شفاء أول حالة إصابة بـ «كورونا»

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السعودية

فيروس كورونا

حالة شفاء

مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن شفاء إحدى المواطنات المصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكدت الوزارة، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة في مملكة البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لها، لافتة إلى أنها تتمتع حاليا بصحة جيدة وخرجت من العزل الطبي.

وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 ، حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

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