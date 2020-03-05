الـ«كاف» يصب غضبه على الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك

05 مارس 2020 - 04:24 م

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبات صادمة وشديدة القسوة على فريق الترجي التونسي ومدربه معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي وقائده خليل شمام، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع مضيفه الزمالك المصري الجمعة الماضية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي معاقبة الشعباني وتراوي وشمام وجماهير نادي "باب سويقة" على خلفية "الأحداث التي شهدتها مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 بين الزمالك (مصر) والترجي الرياضي التونسي (تونس)، التي أقيمت يوم الجمعة 28 فبراير 2020 في القاهرة" وأنه بناء على المواد 82 و83.1 و83.2 و129 و131 من القانون التأديبي" قررت إيقاف الشعباني أربع مباريات مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة".

وتم فرض عقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات على مساعد مدرب الترجي مجدي تراوي مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني تجاه حكام المباراة واستخدامه كلمات وتهديدات عدوانية".

كما تم إيقاف لاعب الترجي صاحب الرقم 12 خليل شمام لمدة ست مباريات وغرامة قدرها 40 ألف دولار لاستخدامه كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة" إلى جانب عقوبة الإيقاف لأربع مباريات مع غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار على "اللاعب صاحب الرقم 18 (الجزائري) عبد الرؤوف بن غيث لاستخدامه كلمات عدوانية بحق حكام المباراة".

وفرض الاتحاد القاري غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار على النادي بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.