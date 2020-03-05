» أول ظهور لصالح جمعة بعد دهس مواطن

05 مارس 2020 - 02:42 م

ظهر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، وهو يؤدى مرانه داخل صالات الجيم نظرا لتوقف مشاركته مع الفريق الأول.

ونشر "جمعة" عبر إنستجرام فيديو أثناء ممارسة التدريبات في صالة الجيم بالنادي الأهلي أملا في تحقيق العودة إلى حسابات المدير الفني السويسري.

يأتى ذلك بعدما كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اتهام اللاعب بدهس شاب بالجيزة وتبين أن اللاعب، كان يقود سيارة شقيقه عبدالله لاعب الزمالك.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى مصر الدولي لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.