"لم يحضر أحد".. غياب الفنانين عن جنازة والد أحمد عزمي

غاب معظم فناني ومشاهير الوسط الفني، عن حضور جنازة والد الفنان أحمد عزمي، التي شيعت منذ قليل من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام.

وغاب عن الجنازة كل الفنانين باستثناء فنان واحد هو منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

كان الفنان أحمد عزمي، أعلن عن وفاة والده، صباح اليوم الخميس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب أحمد عزمي: "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".