بالصور.. 50 مصابا انفجار ضخم يهز غزة

05 مارس 2020 - 02:24 م

تسبب حريق ضخم قبل قليل، في وقوع عشرات الإصابات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحريق ناتج عن انفجار في عدد من أسطوانات الغاز التابعة لأحد المخابز.

ونقلت وكالة غزة الآن أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 50 مصابا، جراء الحريق في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولا تزال ألسنة اللهب تتصاعد في الأجواء، حيث توجهت سيارات الإسعاف لأجل إنقاذ المصابين.

وصرحت وزارة الصحة، أن عددا من المواطنين وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بجراح مختلفة ،والجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث.





