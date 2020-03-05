"أنا فاقد بصر مش عقل"..حكاية كفيف يعمل كهربائيا

05 مارس 2020 - 02:19 م

عرضت الإعلامية جيسي العاصي تقريرا مصورا يرصد حكاية مسن يدعى"عم مسعود"، مؤذن كفيف ويقوم بتصليح الأدوات الكهربائية بمنطقة كفر حكيم.



وقال عم مسعود، في التقرير المعروض عبر برنامج "بر الأمان" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه متزوج ولديه 5 أبناء ويمارس حياته بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الموهبة التي يمتلكها هي من عند الله منذ صغره.



وأضاف: "وأنا صغير كان والدي كان بيجبلي راديو الجيب وكنت بحاول دايما أزود قوة الإشارة فيه الاستقبال ومرة ورا مرة نجحت، ودي الموهبة أني بصلح وأنا كفيف، بالإضافة إلى كثرة الممارسة".



وتابع: "كنت بخجل في البداية إني أصلح قدام حد الناس، وعلمت نفسي بنفسي، ودرست لغة عربية لكن لم أعمل في مجال دراستي، مشيرا إلي أن هناك مساعدا له يرافقه أثناء تصليحه للأجهزة الكهربائية أو تركيب أطباق الدش لقراءة قوة الإشارة فقط،معقبا :" أنا فاقد بصر مش عقل".

