» بعد خطوبتها.. شيما الحاج تثير ضجة بإطلالة مثيرة

أثارت الفنانة شيما الحاج، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ووصفها البعض بـ"الجريئة".

وظهرت شيما الحاج في الصورة، بفستان أسود قصير، مكشوف الصدر، ويبدو أن مكان التصوير من الأماكن العريقة بالقاهرة.

كتب شيما الحاج على الصورة، معلقة "حب نفسك وثق بها".

وتلقت شيما الحاج، عددا من التعليقات على الصورة، ولعل من أبرزها "انتى ما حرمتيش يا شيما"، و"كفاية بقى انتى على وش جواز".

وكانت أعلنت شيما الحاج، منذ أيام قليلة، خطوبتها من رجل أعمال ولكنها لم تعلن أى تفاصيل جديدة.