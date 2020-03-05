"السرطان يفقدها قدميها".. قصة مبكية لفتاة تعمل بورشة لحام

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جيسي العاصي

ورشة لحام

عرضت الإعلامية جيسي العاصي، تقريرا تليفزيونيا يرصد قصة كفاح فتاة تدعي "رضا" وعملها في ورشة لحام بعد بتر قدميها.

وقالت رضا، خلال التقرير المعروض عبر برنامج "بر الأمان" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه تم بتر قدميها بسبب تفشى السرطان فيها، موضحة أنها تعمل بورشة لحام سيارات وتعتمد على نفسها في كل مناحي حياتها.

 وأضافت: "في الأول كنت شغالة لبيسه وبعد العجز اشتغلت في لحام السيارات وليا كمان في الكهرباء، والفلوس اللي بحصل عليها بعرقي أفضل من كنوز الدنيا كلها".

وتابعت: "والدتي ست كبيرة ووالدي متوفى وعندي أخوات ومحدش بيساعد حد ومش هستني مساعدة حد وبتعامل مع الرجالة أفضل ما بتعامل مع الستات".

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