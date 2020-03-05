» فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يشعل السوشيال ميديا

انتشر مقطع فيديو، للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالحبس عامًا؛ على خلفية دعوى قضائية ضده من قبل ياسر خليل، مدير أعمال، شيرين السباق، متهمًا زوجها بالشروع فى قتله.

وتظهر شيرين عبد الوهاب، فى الفيديو وحسام حبيب أثناء لقائهما بأحد البرامج أثناء إقامة مهرجان الفجيرة، وشهد اللقاء تبادل الأحضان والقبلات بينهما.

وقالت شيرين عبد الوهاب عن زوجها "حسام يهتم كثيرا بى و"بيدلعنى" وانا كمان زى ما بهتم بملابسه وشرباته اهتم ايضا بعمل المقصر فيه".

وقال حسام حبيب: "شيرين عبد الوهاب هى زوجتى وحبيبتى وأمى وكل شيء بالنسبة لى".