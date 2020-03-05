» هل الكحول من المسكرات.. الإفتاء تجيب

05 مارس 2020 - 01:42 م



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء نصه: "اشتريت غسول للفم ووجدت أن من بين مكوناته الكحول، فهل علىّ إثم لاستخدامه؟".



وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر الذي أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "إن الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس مسكرا وليس نجسا، وإنما بإضافته لبعض الأشياء التى تتحول لحكم الخمر، ولكن إضافته لبعض الأشياء التى لا يترتب عليها تخمر أو إسكار جائز شرعا".



وأضاف: "مسألة الكحول هذه أيضا ترد إلينا فى أسئلة حول استخدام العطور التى تحتوى على كحول، كأن يسأل البعض هل تصبح الملابس فى هذه الحالة نجسة وتنقض الوضوء، ونقول لهم الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس نجسا إلا بإضافته لشيء يتخمر ويسكر".

