هزت كفر الشيخ.. قاموا باغتصابه بعد تقييده بسلسلة حديدية

05 مارس 2020 - 01:32 م

شهدت كفر الشيخ وبالتحديد قرية شوغي التابعة لمركز سيدي سالم، واقعة مؤسفة، حيث تعرض شاب لاغتصاب على يد 3 أشخاص داخل عشة بمنطقة زراعية.

وقال الشاب في محضر أمام ضباط مباحث سيدى سالم إن شابين احتجزوه بـ”عشة” بمنطقة زراعية، وجرداه من ملابسه وقيداه من رقبته بسلسلة حديدية، واعتديا عليه جنسيًا ووثقا الواقعة بالفيديو واستعانا المتهمين بشخص ثالث.

علي الفور وجه اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية بتوجيه فريق بحث للتحري وكشف ملابساتها الواقعة، ليتبين من خلال التحريات التي أجراها ضباط المباحث، وقوع مشاجرة بين المجني عليه "م.ح" الشاكي ، وكل من "م.س.م"، 23 سنة، عامل بورشة طوب، و"م.ع.ر"، 22 سنة، عاطل، وجميعهم يقيمون بقرية شوغي، دفع المتهمين إلى الانتقام من الأول، بخطفه واحتجازه، وأجبراه على لعق روث المواشي، وتقليد أصوات الحيوانات، واعتديا عليه جنسيًا، واحتفظا بالفيديو بهدف فضحه على الملأ، واستعانا المتهمين بشخص ثالث، لتصوير الواقعة.

وأشارت التحريات أن المتهمين قاموا بتهديده بنشر مقطع الفيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وليقوم المتهمون بنشر الفيديو بعد ذلك وأصبح المجني عليه حديث الأهالي، ليحرر محضر بالواقعة، مرفقًا في بلاغه مقطع الفيديو المصور، كدليل يثبت صحة بلاغه.

فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط العامل والعاطل المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، بسبب خلاف مع المجني عليه، وأن الهدف من تصوير مقطع الفيديو كان بغرض مساومته.

حرر عن ذلك المحضر رقم 1575 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.