المجد للآلهة.. صيحات مع حرق ونهب بيوت مسلمي الهند

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عبد القادر وحيد

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المسلمين

الهندوس

رام

المجد للآلهة

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق لعمليات واسعة من الاضطهاد العرقي لمسلمي الهند على الهندوس.

وبحسب ما وثقه مقطع فيديو فإن عائلات من مسلمي الهند تقول: "إن المتطرفين الهندوس باغتونا وهم يصيحون "جي شري رام" وهو "المجد الآلهة الهندوس".

وأضافت أنهم قاموا بنهبنا وسلبنا وضربنا وحرق بيوتنا وتهجيرنا وقد أحرقو البيوت بما فيها من أوراق ثبوتية.

كما قام تجار الهندوس بتدشين حملة لمقاطعة التجار المسلمين وعدم الشراء من المسلمين ووضع أعلام الزعفران الهندوسية علي متاجرهم لتميزيهم.

يذكر أن صحيفة الأوبزرفر البريطانية كانت نشرت تقريرا يتناول الجرائم التي يتعرض لها المسلمون على أيدي الهندوس هناك، والسبب قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي في ديسمبر 2019 والذي يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في 3 دول مجاورة وهي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان بشرط ألا يكونوا دخلوا الهند قبل ديسمبر 2014 وألا يكونوا مسلمين.

وبحسب ما أكده كاتب المقال "كنان مالك"، أن المسئولية تقع كاملة على الحزب القومي الهندوسي وهو الحزب الحاكم في البلاد وشعارهم الدائم "المجد للإله راما، والهند للهندوس".



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