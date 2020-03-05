قرار عاجل .. قبل مباراة الترجي والزمالك.. ما الأمر

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أعلنت وزارة الصحة التونسية فحص الجماهير قبل الدخول لملعب مباراة الترجي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد فى إطار مباريات إياب دورى أبطال أفريقيا.

وأضافت الوزارة فى بيان صادر عنها، أن الفحص سيتم قبل الدخول لاستاد رادس، فى إجراء وقائى ضد انتشار "فيروس كورونا".

ويشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية بعد فوز الزمالك فى الذهاب، حيث يكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتيجة 1/3.


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