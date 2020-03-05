» سعودي يخدع النساء بهذه الحيلة.. ماذا حدث

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الحرس الثوري

حسين سلامي

بيولوجي

ألقت الجهات الأمنية في القصيم بالمملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي، يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم صرح بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على سعودي الجنسية - في العقد السادس من العمر.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 وقد جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عدد من المناطق، والإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك.


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