تصريح مفاجئ من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

05 مارس 2020 - 12:59 م

في تصريح مفاجئ، قال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "فيروس كورونا قد يكون ناتجا عن هجوم بيولوجي أمريكي".

وبحسب ما ذكرته وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد صرح سلامي خلال كلمة ألقاها في مدينة كرمان، الخميس، بأن إيران تخوض الآن حربا ضد فيروس كورونا الذي قد يكون نتيجة هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران أولا.

يأتي هذا في الوقت الذي يتهم فيه الحرس الثوري بنقل الفيروس من الصين إلى إيران من خلال الاستمرار برحلات طيران "ماهان" التابعة له.

وأضافت الوكالة أن آخر بيانات الطيران الخميس أظهرت أن رحلات شركة ماهان المتهمة بنقل فيروس كورونا إلى إيران ومنها إلى الشرق الأوسط، مستمرة إلى الصين، رغم الإعلان عن وقف الرحلات بين البلدين بسبب انتشار كورونا.

من جانبه علق عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي على تصريحات سلامي بالقول :" قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: فيروس كورونا هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران، ساخرا هذا تفكير رجل يحكم إيران اليوم ".