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"فيس بوك" يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"

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فيس بوك
فيس بوك
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أشرف العبساوى

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أعلن متحدث باسم شركة "فيس بوك"، أنه تم تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا بمكتبها فى سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.

 وأوضحت الشركة في بيان أن آخر دوام للموظف، كان في مكتب فيس بوك في ستاديوم إيست بسياتل في 21 فبراير، وقد نبهت الشركة الموظفين ليلة الأربعاء وقالت إن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى 9 مارس كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

وكان موقع فيس بوك قرر الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، قال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider : "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام."

ويمثل انسحاب فيس بوك من SXSW ضربة كبيرة لمهرجان التكنولوجيا والثقافة، والذى أعلن تويتر أيضًا الامتناع عن حضوره هذا العام، وفى وقت سابق من يوم الاثنين ، قالت إدارة SXSW إن الحدث لا يزال مستمراً، وأنه تعمل عن كثب يوميًا مع الوكالات المحلية والاتحادية للتخطيط لحدث آمن".


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