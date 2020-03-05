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كورونا يقتل عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في إيران

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رجل الدين الإيراني محسن حبيبي، الذي يشرف على حوزة المرجع الراحل، أحمد مجتهدي الطهراني، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحسب الوسائل الإعلامية المحلية، جرى نقل حبيبي عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في طهران، منذ أيام إلى مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسئولين الإيرانيين، وفقا لما نقلت قناة "روسيا اليوم"

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 92 شخصا، والمصابين إلى 2922 شخصا، وعدد الذين تماثلوا للشفاء نحو 552 شخصا.


وأشار إلى أن 15 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالفيروس، وبحسب البيانات الرسمية، ظهر كورونا للمرة الأولى في إيران يوم 19 فبراير الماضي في محافظة قم، وأصاب عددا من المسئولين، بينهم نواب وشخصيات مقربة من المرشد علي خامنئي.

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