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بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

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أون إي

المهرجانات

حسن شاكوش

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، القرار الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات على خلفية الجدل الثائر حول أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش، قائلة: "المهرجانات موجودة منذ عشرات السنين، ومؤثرة في جيل كامل".

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، قائلة: "أننا أمام خيارين، الأول أن نمنع أغاني المهرجانات ونهاجم مطربيها، والخيار الثاني أن نحتوي هؤلاء الشباب ونستوعبهم".

وتابعت: "نعمل لمغنيين المهرجانات شعبة بحيث يبقوا تحت جناج نقابة المهن الموسيقية، لو فيه اعتراض على الكلمات وجودهم جوه النقابة هيخلينا نرفع مستوى الكلام، نشجعهم يتغيروا مش نوقف حالهم ونقطع أكل عيشهم، معقبة: "بتقطعوا عيش الناس ليه".

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