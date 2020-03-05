القبض على "رونالدينيو" بتهمة التزوير

05 مارس 2020 - 11:37 ص

ألقت شرطة باراجواي، القبض على البرازيلي رونالدينيو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق وشقيقه بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ذكرت أن النجم البرازيلي محتجز حاليا برفقة شقيقه في فندق فخم، لحين عرضهما على المدعي العام، للإدلاء بشهادتهما حول واقعة التزوير.

وأضافت الصحيفة أن رونالدينيو وشقيقه أبلغا أجهزة الشرطة في باراجواي إنهما ذهبا إلى العاصمة أسونسيون بدعوة من رجل الأعمال نيلسون بيلوتي، لحضور حفل خيري وحفل توقيع كتاب، كما أن رونالدينيو زعم نيته تقديم مساعدة لأحد البرامج الطبية الخاصة بالأطفال في باراجواي.

وأوضحت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة الإسباني أن رونالدينيو قرر اللجوء إلى استخدام جوار سفر مزور، لمعاناته من مشكلات قانونية في البرازيل تمنعه من مغادرة بلده.